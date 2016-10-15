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'Su içsem yarıyor' diyorsanız insülin hormonuna baktırın

Diyabetin en büyük nedenlerinden olan insülin direnci, kalp-damar yolu hastalıkları, obezite ve hipertansiyon hastalıklarının temelini oluştururken, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, "İnsülinin görevi kan şekerini düşürmektir. Böylece kandaki şeker miktarı yükselerek diyabet ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kişi kendini sürekli aç hisseder" dedi.

Su içsem yarıyor diyorsanız insülin hormonuna baktırın

15 Ekim 2016 13:04

Medical Park İzmir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, diyabet ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Hastalık hakkında bilgi veren Ömer, "İnsülin, midenin alt kısmında bulunan pankreas bezinin ürettiği bir hormondur. İnsülinin görevi kan şekerini düşürmektir. Kilo alımı arttıkça vücut kan şekerini dengede tutmak için çok fazla insülin salgılamaya başlar. Bu duruma insülin direnci denir. Böylece kandaki şeker miktarı yükselerek diyabet ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kişi kendini sürekli aç hisseder” dedi.

Kalbe zarar veriyor
Pankreastan salgılanan fazla insülinin kalp hastalıklarına neden olabildiğini anlatan Uzman Dr. Ziya Ömer, “İnsülin direnci olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski artmaktadır. Dünyada en fazla ölümün kalp hastalıklarından olduğu düşünülürse bu hastalığa daha ciddi yaklaşmalıyız. Özellikle bayanlarda daha sık görülen bu hastalık 40-60 yaş arasında ortaya çıkıyor. Hazır gıdaları fazla tüketen gençlerde insülin direncine rastlanabiliyor” diye konuştu.

Kişi tatlıya yöneliyor
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, şöyle konuştu:
“Yüksek insülin kişiyi acıktırır, karbonhidratlı ve şekerli gıda yeme hissi yaratır. Bunun sonucunda kilo sorunları ve çözülmemesi halinde obezite ortaya çıkar. Hastaların sağlığına kavuşabilmesi için düzenli bir diyet uygulaması ve düzenli beslenme alışkanlığı edinmeleri gerekiyor. Bu kişiler düzenli spor yapmayı alışkanlık haline getirmelidir. Kilo vererek insülin direnci ortadan kaldırılabilir. Bunun dışında insülin direncini yenebilmek için ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir.”

Etiketler: diyabet, Dr. Ziya Ömer, Medical park


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