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Su ile çalışan gramofon yaptı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan ilköğretim okulu mezunu Mustafa Karasungur, su ile çalışan gramofon yaptı.

Su ile çalışan gramofon yaptı

03 Aralık 2016 10:23
Su ile çalışan gramofon yaptı - Tıkla İzle

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ikamet eden ve elektronik tamircisi olarak çalışan Mustafa Karasungur, çocukluktan beri düşündüğü su ile çalışan gramofon yaptı. Uzmanlarla iletişime geçtiğini ve çok derin bir araştırma yaptığını söyleyen Karasungur, dünyada böyle bir aletin olmadığını öne sürdü.
En çok bilim teknoloji ve araştırma üzerine merakı olduğunu ifade eden Mustafa Karasungur, “Elektronik işlerle uğraşıyorum ve bu tür işlere merakım var. Son yaptığım icat 1970’lerde enerji olmadığından dolayı nasıl bir müzik aleti yaparım diye düşündüm. O zaman çocuktum tabi. Bu şekilde yaptım. Sonradan bunu araştırdım Dünya genelinde var mı diye. Uzman kişilerle irtibata geçtim ve böyle birşeyin olmadığını gördüm” diye konuştu.

Çocukluk hayalinden vazgeçmeyerek icadını yaptığını belirten Karasungur, “İcadım bir yerde basit ama bir noktada popüler oldu. Gramofon, ufacık bir su ile alttaki çarkı döndürerek üstteki plaka hareket veriyor. Oradaki iğnenin titreşiminin boş bir pet şişeye yansıtarak sesi yükseltiyor ve doğal olarak müzik dinliyorsun. Geçmişteki olan eserleri geçmişteki olan plakları tekrar canlandırmak için bunu yaptım. Daha önce de farklı şeyler yapmıştık enerji üzerine sonsuz enerji üzerine bulduk ama bizim ülkemizde bu gibi şeylere meyil olmadığından dolayı kaldı. Cihazımızı ülkemizde restoranlara birçok iş yerlerine doğal bir müzik aleti olarak yapılmasını düşünüyorum” dedi. 

Özge Bozo

Etiketler: Mustafa Karasungur, Su ile çalışan gramofon


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