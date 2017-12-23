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Su kabağı onun elinde sanat eserine dönüşüyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde oturduğu evin kilerinde su kabağı oyma işine başlayan Ahmet Karaaslan, kabakları tek tek, nokta nokta işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Karaaslan, şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

Su kabağı onun elinde sanat eserine dönüşüyor

23 Aralık 2017 18:09
Su kabağı onun elinde sanat eserine dönüşüyor - Tıkla İzle

Su kabaklarını kurutmasının ardından içini boşaltarak bunlardan avize, abajur ve süs eşyası gibi ürünler yapan Karaaslan’ın elinde su kabakları adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Evinin kilerinde kendi atölyesini kuran Ahmet Karaaslan "Su kabağından sanat eseri çıkartmak elbette sabır istiyor" diyerek su kabağı oyma işine nasıl başladığını şu şekilde anlattı:

"Önce internetten araştırma yaparken su kabağı oyma işine merak sardım. Evde kendi kendime denemeler yaptım. Bu tür işlere elimde yatkın. Hobi olarak başladım. Sonra ortaya güzel eserler çıktı. Bunları gören komşularım arkadaşlarım sipariş vererek kendilerine de yapmamı istediler. Genelde ev eşyası olarak kullanılan ürünler yapıyorum."

Kabaktan sanat eserine giden süreci de anlatan Ahmet Karaaslan "Su kabağını alıyorum. Yaklaşık 1 ay kurutuyorum ardından içinin liflerini boşaltıyorum ve üzerine motifler çizerek işlemeye başlıyorum. Motif çiziminden sonra onu su kabağına işlemek 2-3 günümü alıyor" dedi.

DEVLET BAHÇELİ’YE ÖZEL HEDİYE YAPIYOR

MHP’li Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan’ın siparişi ile üzerinde MHP lideri Devlet Bahçeli ve üç hilal diğer yüzünde de Alparslan Türkeş motifli su kabağı işleyen Ahmet Karaaslan’ın bu çalışması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edilecek.

Selçuk Savran

 

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