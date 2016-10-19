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Su kabağından gece lambası

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Balcı köyünde 4 yıldır su kabağı yetiştiren Fatih Coşkun, yetiştirdiği su kabakları ile gece lambası yapıyor.

Su kabağından gece lambası

19 Ekim 2016 12:57

Bahçesinde yetiştirdiği su kabakları ile el sanatı yapan Fatih Coşkun (32), geçmiş yıllarda hamam tası, keman ve sazlarda kullanılan unutulmaya yüz tutmuş bu bitkiden şimdi de gece lambası yapıyor.

Fatih Coşkun, su kabaklarının nasıl yetiştirildiğini anlatarak, "Kabak çekirdeklerini kapalı bir kutuda yumuşaması için su ile üç gün bekletiyoruz. Ardından bahçelerde açmış olduğumuz gözlere kabaklarımızın çekirdeklerini dikiyoruz. Salma suyla ya da damlama suyla üç günde bir suluyoruz. Çok fazla sulanmaması gerekiyor. Suyu seven ama çok aşırı suyu sevmeyen bir bitki türüdür bu” diye konuştu.

Yetiştirilen kabakları atölyede kurumaya bıraktığını ifade eden Coşkun, "Üç aylık bir kuruma süresi sonrasında kabaklarımız artık bir sebze olmaktan çıkıyor. Ahşaplaşıyor ve üzerindeki çeşitli kalıntıları temizleyip, içini oyduktan sonra kabaklarımızı işlemeye başlıyoruz. Yaklaşık Nisan ve Mayıs aylarında dikmiş olduğumuz kabaklar Aralık ayında işlenmeye başlıyor. Gecen yıldan kurumuş olan bir kabak var. İşleyeceğimiz figürün resmini yazıcıdan çıkarttıktan sonra çeşitli delme ve oyma işlemleri yapıyoruz. Ardından etrafına da çeşitli şekiller veriyoruz. Çeşitli figürler oluşturuyoruz. İşlemlerimiz bittikten sonra boyama işlemi gerçekleştiriyoruz. Boncuklama işlemi ve içine lamba takarak güzel bir görsel sunuyoruz. Su kabaklarımızın işlemi bittikten sonra evlere, iş yerlerine ve ofislere dekor oluyor” ifadesini kullandı. 

Fadime Vurgun - Yasin Can


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