Su kaçakları tarihi binaları kullanamaz hale getiriyor!

Geçtiğimiz yıllarda Güney Amerika ve Tayvan'da bulunan pek çok tarihi bina su kaçakları nedeni ile kullanılamaz hale gelmişti.

Sadece yurt dışında değil aynı zamanda ülkemizde ki tarihi binalar için de bir tehlike arz eden su kaçakları ne yazık ki yapılan restorasyon çalışmalarında yenilenmiyor. Bu da özellikle İstanbul'da bulunan pek çok tarihi binanın her an bir su kaçağı tehdidi altında olduğu anlamına geliyor. Bu tarz eski binalar Kültür Bakanlığı ve UNESCO tarafından koruma altına alındığı için, binaların tabanında veya her hangi bir zemininde kazı ya da çalışma yapmanın imkânı yok! Yapılan çalışma ve faaliyetler sadece yapının güçlendirilmesi ve dirsek gibi yapıyı ayakta tutan sistemlerin yenilenmesini kapsarken, su tesisatları yenilenmiyor.

Her gün büyüyen bu tehlikeden Kültür Bakanlığının da haberi var. Kültür Bakanlığı yetkileri konu ile ilgili araştırmaların yapıldığı: zarar görmesi muhtemel aynı zamanda kültürel değeri bulunan yapı ve binaların araştırıldığını ve çalışmalara en kısa sürede başlanacağını dile getirdiler.

Bu anlamsa su kaçakları sadece tarihi ve kültürel binaların değil aynı zamanda özellikle İstanbul'da bulunan bütün eski evleri tehdit ediyor. Oldukça eski tarihlerden beri kullanılan bu binaların tüm tesisatları; yıllar öncesinden kalma! Kimi binaların tesisatları yenilense bile: yanlış montaj, tıkanıklıklar ve kemirgen hayvanlar gibi nedenler ile su kaçakları kolayca yaşanabiliyor. Bu sorunun çözümü ise basit olduğu kadar zahmetsiz. Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de su kaçağı tespiti ve onarımı ile ilgilenen şirketler bulunuyor. Gelişen ve insanda hayranlık uyandıran teknolojik gelişmeler sayesinde de artık kırmadan veya zarar vermeden su kaçakları veya kırık borular bulunabiliyor.

Aslında İstanbul'un en önemli tarihi binalarının tesisat sistemlerinin daha öncesinde bir bakım veya onarım altına alınamamasında bu neden yatıyor. Zarar gören boruları bulmak için tüm zemin ve duvarlar kazılıyor. Bu da binanın hem tarihi dokusuna hem de yapısına zarar veriyor. Fakat artık duvar ve zemine zarar vermeden su kaçağı gibi sorunların tespit edilebilmesi başta Kültür Bakanlığı olmak üzere; tüm ev sahiplerini önlem almaya itiyor.

Kaynak : sukacagitespitiniz.com