Su kaynaklarımız tehdit altında

Ajans Press Medya Takip Merkezi, su kaynaklarının yaşadığı sorunlar ve kuraklaşma ile ilgili medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in yaptığı incelemeye göre; bilinçsiz su tüketimi, yanlış su politikaları, insan etkisiyle kuruyan göller, küresel ısınma gibi birçok faktör medyada geniş yansıma buldu. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerini inceleyen Ajans Press, Türkiye’de kullanılabilir yer üstü ve yer altı su potansiyelinin yılda ortalama 112 milyar metreküp olduğunu tespit ederken bu rakamdan 54 milyar metreküpünün her yıl tüketildiğini belirledi. Kullanılan su potansiyelinin 40 milyar metreküpü tarımda, 7 milyarı içme suyu ve 7 milyar metreküpü ise sanayide kullanılıyor.

Son 50 yılda 3 Van Gölü büyüklüğünde sulak alan kurudu

Küresel ısınma ve bilinçsiz tüketimler sonucunda dünyadaki su kaynakları her geçen gün tehdit altında kalıyor. Türkiye’de son 50 yıl içerisinde Van Gölü’nün üç katı büyüklüğünde sulak alan kurutuldu. Özellikle dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla tabii gölün tehdit altında olduğu belirtiliyor.

Göl alanlarının birer birer yok olmasıyla beraber paralel olarak biyoçeşitlilik de yok oluyor. Doğanın bilinçsizce kullanımı sonrasında oraya çıkan küresel felaketler geçtiğimiz günlerde İstanbulda’da kendini göstermişti. Medyada da geniş yankı uyandıran doğal afetler 2015 yılının aynı döneminde 6 bin 836, 2016 yılının aynı döneminde 7 bin 74, bu yıl ise 6 bin 689 habere konu oldu. Haber çıkışlarının yoğun seviyelerde devam etmesi medyanın da üzerinde durduğu önemli bir konu olarak nitelendirildi. Medyada önemini koruyan bu konu, ITS Medya’nın portal incelemesine göre ise doğal afetlerin yıl içerisinde 16 bin 292 haberle konuşulduğu belirlendi.

