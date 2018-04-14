Su kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi Ortaokulu bahçesinde bulunan atıl durumdaki su kulesi için yıkım kararı alındı. Özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen yıkım esnasında halat bağlamak için su kulesine çıkan Suriye uyruklu Yahya Karabacak (25) dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla ilçe merkezindeki bir hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri ölen işçinin düştüğü su kulesindeki yıkımı durdurdu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Selçuk Şavran