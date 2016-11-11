Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bahçesinde yaklaşık iki hafta kadar önce su çıkartmak için kazılan kuyu su bulunamayınca kapatıldı ancak mahallede gaz kokusu olduğunu söyleyen mahalle sakinleri dün akşam saatlerinde itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre boyunca fışkıran doğalgaz sızıntısıyla karşılaştı. Olay yerine sevk edilen, 112, AFAD ve bölgede gaz dağıtımı yapan şirket çalışanları tarafından sızan gazın herhangi bir gaz hattından değil de doğal olarak topraktan fışkırdığı tespit edildi. Sızıntının hemen yanındaki 2 apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Bugün sürekli kontrol edilen gaz sızıntısı akşam saatlerinde bölgede doğalgaz arama ruhsatı bulunan Transatlantik firması çalışanları ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

"Tekirdağ halkını ve hepimizi ilgilendiren bir konu"

Transatlantik firması Saha Müdürü Recep Akbaş yaptığı açıklamada, "Su sondajı yapan vatandaşın bir tanesi, sondajını yapmış 20 gün sonra kuyudan gaz gelmeye başlamış. Dün akşam, durumdan bizi haberdar ettiler. Yeraltının ruhsatı bizim ama burada sorumlu olarak DSİ’den ruhsat almaları lazımdı. Dolayısıyla bizde müdahale etmek zorundayız Tekirdağ halkını ve hepimizi ilgilendiren bir konu. Sabah Valilikle bir toplantı yaptık. Yapılacak işler sergilendi. İlk önce vatandaşı en hızlı şekilde evine almaya çalışacağız. Bunun için öğlene kadar hazırlıklarımız yapıldı. Şu anda çalışmalara başlayacağız. 200 metre yakında kuyumuz var. Bu kuyuyu rahatlatmak için o kuyuda da bir operasyon yapacağız. Eğer aynı seviyeyi yakalarsak o kuyunun gazını buradan alacağız. Dolayısıyla tam emniyeti sağlamış olacağız. Şu anda bu kuyu plastik olduğu için bizdeki aksamlarda demir olduğu için kuyunun adaptör olarak başına bir parça monte etmemiz söz konusu değil. TESKİ’nin de yardımıyla büyük künkleri var. O künklerden birini kuyunun kafasına oturtacağız. Künklerdeki deliklerden gazı, dere yatağına doğru sevk edeceğiz. Künkün üzerini betonla kapatacağız ve kuyu daha uzak bir noktaya akacak. Yani kuyunun içine girip susturulması söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

"Büyük bir damarı patlatmışlar"

Su kuyusu açmak için sondaj yapan firma yetkilisi Turgut Lafıbol ise, "Su kuyusu amaçlı açtık, 60 metre derinliğe indik, ondan sonra 2 hafta geçti kendiliğinden patlama yapmış, sızıntı yapmış. Buraya geldik olay yerine 3-4 metre yüksekliğinde, gaz fışkırıyor. Dün öğlenden sonra oluyor olay. Uğraşıyoruz kapatmaya çok yoğun hızlı atıyor. Bizim, firmamız tarafından yapıldı, ama amacımız su çıkartmaktı. Büyük bir damarı patlatmışlar. Orada büyük bir damara denk gelmişler, çamurda çalışırken, çamur onu kapatmış. Ama bir süre sonra kendiliğinden patlamış" diye konuştu.

Gaz sızıntısı, TESKİ’ye ait bir künkün üzerine kapatılması ve gazın başka bir yöne borular kullanılarak yönlendirilmesi ile kontrol altına alındı.

Halil Dağ - Yakup Güler