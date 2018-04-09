Su kuyusuna düşen çocuğun cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yaşayan ilköğretim okulu öğrencisi 9 yaşındaki Mert Durak, haftasonu tatilini geçirmek için Bolu’nun Mudurnu İlçesi Kavallar Köyü’nde yaşayan dedesi İsmail Durak’ın yanına gitti.

Dedesiyle birlikte, İsmail Durak’ın çalıştığı üzüm bağına giden 9 yaşındaki Mert, bir süre sonra dedesinin yanından ayrıldı. Çalışması bittiğinde torununun yanında olmadığını farkeden İsmail Durak, torununu bir süre aradıktan sonra köylülerden de yardım istedi.

Köylülerle birlikte yapılan aramada, Mert Durak’ın cansız bedeni bir buçuk metre derinlikli sulama kuyusunun içinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Çidem