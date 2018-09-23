Su kuyusuna düşen engelli yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, sat 00.45 sıralarında Kula'ya bağlı Hacıtufan mahallesi Karaahmetli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Selim Karatepeli ve ailesi ile birlikte Kula'ya bağlı Hacıtufan mahallesi Karaahmetli mevkiinde yaşayan 63 yaşındaki konuşma engelli Nuriye Karatepeli, dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen kardeşinden şüphelenen ağabey Selim Karatepeli, kardeşini bulmak için mahallede aramaya başladı.

Uzun bir süre kardeşini arayan ağabey, kardeşini evin 30 metre uzaklığında bulunan su kuyusunda buldu. Olay yerine çağırılan Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekipleri tarafından 5 metrelik su kuyusundan çıkarılan engelli Nuriye Karatepeli, 112 acil servis ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Hasan Yiğen

