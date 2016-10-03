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Su kuyusuna düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde koltuk firmasına ait fabrikanın inşaatında çalışan işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten su kuyusuna düşerek ağır yaralandı.

Su kuyusuna düşen işçi ağır yaralandı

03 Ekim 2016 10:32

Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Fadıl Yeşil, iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten su kuyusunun içerisine düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı adamın imdadına çalışma arkadaşları yetişti. Kuyuya inen iki işçi, Yeşil'i kurtarabilmek için mücadele verdiler ancak başarılı olamadılar.

VİNÇLE ÇIKARILDI
İşçilerin kendi imkanları ile kurtarma çabaları devam ederken, olay sağlık ve itfaiye ekibine bildirildi. Olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, sedye ve vinç vasıtasıyla ağır yaralı adamı kuyudan çıkardı. Kuyudan çıkarılan adam, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa


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