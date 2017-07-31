Su kuyusuna düşen yaşlı kadın öldü

Edinilen bilgiye göre, Kitreli köyünde sabah saatlerinde Şerife Cırlar’ı (70) evinde bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yaşlı kadını aramaya başlayan jandarma ekipleri, Cırlar’a ait bahçeye giderek aramayı burada yoğunlaştırdı. Yaşlı kadın, bahçenin ortasındaki sulama kuyusunda ölü bulundu.

Olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri yaşlı kadının cansız bedenini düştüğü 5 metrelik su kuyusundan çıkardı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Şerife Cırlar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Çiftlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının dengesini kaybederek su kuyusuna düştüğü değerlendirilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Yasin Esen

