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Su kuyusunda silahla vurulmuş 2 kişinin cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, bir su kuyusunda 2 kişinin silahla vurularak öldürülmüş haldeki cesetleri bulundu.


03 Aralık 2016 18:59

Edinilen bilgilere, olay, Şuhut ilçesi Kıntır mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Süleyman Yılmaz ve Hüseyin Çuvadar, A.T, F.Ç ve Ş.G isimli şahıslarla birlikte alkol almaya başladılar. Şahıslar alkol alırken henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada, silahlar Süleyman Yılmaz ve Hüseyin Cuvadar vurularak öldürüldü. Yılmaz ve Çuvadar’ın öldürüldükten sonra cesetlerinin bölgedeki bir su kuyusuna atılarak üstlerinin taşla örtülmeye çalışıldığı belirtildi. Olay ise öldürülen şahısların yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunması ile ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin soruşturma başlattığı ve ilk olarak öldürülen Yılmaz ve Çuvadar’ın en son görüştüğü A.T, F.Ç ve Ş.G’yi gözaltına aldıkları kaydedildi. Gözaltındaki şahıslardan birisinin olayı itiraf etmesi üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin Yılmaz ve Çuvadar’ın cesetlerini kuyuda bulduğu ifade edildi. Yapılan incelemelerin ardından su kuyusundan çıkarılan cesetler otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Etiketler: Afyonkarahisar, ceset, su kuyusu


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