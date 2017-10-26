Diğer
Kategoriler

Su patlağını tamir ederken göçük altında kaldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde su borusunda tadilat yaparken göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Su patlağını tamir ederken göçük altında kaldı

26 Ekim 2017 16:38

Alınan bilgiye göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İdaresine bağlı bir ekip, su borusu patlağı tamiri için Akasya Mahallesi'ndeki bildirilen adrese gitti. Ekipler tarafından su borusunun tamiri sırasında kepçe ile kazılan toprak kayarak Hasan Vural adlı işçinin üzerine yığıldı.

Olay yerine çağrılan AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Hasan Vural'ı göçük altından çıkardı. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Satuk Buğra Güney - Adem Karagöz

Etiketler: AFAD, göçük altında kaldı, su patlağı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç