Su patlağını tamir ederken göçük altında kaldı

Alınan bilgiye göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İdaresine bağlı bir ekip, su borusu patlağı tamiri için Akasya Mahallesi'ndeki bildirilen adrese gitti. Ekipler tarafından su borusunun tamiri sırasında kepçe ile kazılan toprak kayarak Hasan Vural adlı işçinin üzerine yığıldı.

Olay yerine çağrılan AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Hasan Vural'ı göçük altından çıkardı. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Satuk Buğra Güney - Adem Karagöz