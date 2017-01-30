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Su şebekeleri bile dondu

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ardahan’da soğuk havalarda su şebekeleri donan vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kentte çok sayıda ev ve iş yerinin suları soğuklar nedeniyle dondu.

Su şebekeleri bile dondu

30 Ocak 2017 11:07

Ardahan Belediyesi ekipleri su şebekeleri donan vatandaşların talebi üzerine buharlı sistemle donan su şebekelerini açarak sorunlarını gideriyor.

Belediye personelinden olan Sezer Keleş, "Ardahan Belediyesi personeli olarak vatandaşlarımızın soğuk havalar nedeniyle evlerin ve iş yerlerinin donan sularını buharlı yöntemle açıyoruz. Bazen yer altından 100 metreye varan bir alanda sular donuyor. Bizde buhar yöntemiyle bu şekilde su şebekesini açarak sorunu gideriyoruz." dedi.

Cemil Başdemir ise, "Eksi 40 dereceleri bulan soğuk havalarda sularımız donmakta ve bizde Belediye Başkanımızın talimatıyla vatandaşlarımızın talebi üzerine donan sularını bu yöntemle açıyoruz. Şu anda yer altında 50 metrede donan suyu bu yöntemle açtık." diye konuştu.

İş yeri sahibi ise yaptığı konuşmada, "Eksi 35 ila 40 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle iş yerimizin suyu dondu. Belediye ekipleri bu buharlı sistem ile iş yerimizin suyunu açarak su sorunumuzu giderdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

(Olgun Yıldız /İHA)

Etiketler: su şebekeleri


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