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Su sebili evi yaktı

Antalya’da su sebilinden çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Eşyaları yanan ve elinden yaralanan ev sahibi, duvardaki Atatürk posterinin zarar görmesine üzüldü.

Su sebili evi yaktı

20 Aralık 2016 12:28

Yangın saat 10.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 800 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apatmanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına bulunan işçi emeklisi 60 yaşındaki Ali Rıza Kahriman, mutfakta kahvaltısını hazırladıktan sonra diğer odaya geçti. Kısa süre sonra mutfaktan dumanların geldiğini farkeden Kahriman, su sebilinin alevler içinde kaldığını gördü. Tüm çabalarına rağmen yangını söndüremeyen Kahriman, alevlerin büyümesi üzerine apartman sakinlerinden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis geldi. Alevler kısa sürede mutfak ve oturma odasını sarınca itfaiye ekipleri merdivenle balkondan girerek yangına müdahale etti.

Büyük korku ve panik yaşayan Ali Rıza Kahriman’ın sağ eli, yangını söndürmek isterken yandı. 112 sağlık ekiplerinin tedavi ettiği Kahriman’ın daha sonra yakınları ile birlikte evine çıktı. Kahriman evine yürürken kendisine "Geçmiş olsun" diyen komşularına, "Şu apartmanda bir kişi yardıma çıkmadı" diye sitem etti.

"Atatürk posterine üzüldü"
Eşyalarının büyük bölümü zarar gören Kahriman en çok duvarda asılı olan ve yangında zarar gören Atatürk posterine üzüldü. "Canım benim" diyerek postere uzanan Kahriman, odadaki Atatürk resimlerinin ise tamamen yandığını kaydetti.

Evinin yanmasından büyük üzüntü duyan Kahriman, "Kahvaltı hazırlamaya başladım. Mutfaktan dumanla gelmeye başladı. Baktığımda su sebili yanıyordu. Elimle yanan eşyaları kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. Sağ elim yandı" dedi. 

İsa Akar- Suat Metin

Etiketler: antalya, su sebili


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