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Su şehri Bursa'nın yüzlerce kaynak çeşmesi kurudu

Bursa'nın dağ ilçelerinde hayırseverler tarafından yaptırılan yüzlerce kaynak suyu çeşmesi kurudu.

Su şehri Bursanın yüzlerce kaynak çeşmesi kurudu
Su şehri Bursa'nın yüzlerce kaynak çeşmesi kurudu - Foto Galeri

23 Ekim 2017 09:44

Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde hayırseverler tarafından vatandaşların faydalanması ve yoldan geçenlerin su içmesi için yaptırılan kaynak çeşmeleri kurudu. Vatandaşlar, çok kurak yıllarda çeşmelerin suyunun azaldığını, ancak ilk defa kuruduğunu söyledi. Vatandaşlar, "Onlarca yıldır şırıl şırıl akan çeşmeler bu sene kurudu. Bursa'nın şifa kaynağı suları artık akmıyor. Bu yıl ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz.

Çeşmelerimizin suyu hiç kesilmezdi. Çok kurak yıllarda bile azalır, ama hiç kurumazdı. Bu durum ya kuraklıktan, ya da membu suyu satan firmalardan kaynaklanıyor. Yetkililerin bu durumu araştırmasını istiyoruz" dediler. 

Burak Türker

Etiketler: bursa, su şehri çeşmeler kurudu

 

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