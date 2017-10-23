Su şehri Bursa'nın yüzlerce kaynak çeşmesi kurudu

Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde hayırseverler tarafından vatandaşların faydalanması ve yoldan geçenlerin su içmesi için yaptırılan kaynak çeşmeleri kurudu. Vatandaşlar, çok kurak yıllarda çeşmelerin suyunun azaldığını, ancak ilk defa kuruduğunu söyledi. Vatandaşlar, "Onlarca yıldır şırıl şırıl akan çeşmeler bu sene kurudu. Bursa'nın şifa kaynağı suları artık akmıyor. Bu yıl ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz.

Çeşmelerimizin suyu hiç kesilmezdi. Çok kurak yıllarda bile azalır, ama hiç kurumazdı. Bu durum ya kuraklıktan, ya da membu suyu satan firmalardan kaynaklanıyor. Yetkililerin bu durumu araştırmasını istiyoruz" dediler.

Burak Türker