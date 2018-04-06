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Su seviyesi yükseldi, sandallar yollara çıktı

Dünyanın en güzel köyleri arasında gösterilen Uluabat Gölü kenarındaki Gölyazı Mahallesi'nde su seviyesinin yüksek olması ilginç görüntülere sahne oldu. Balıkçılıkla geçinen köy sakinleri, sandallarını artık iskelelere değil, araçların ve vatandaşların gezdiği sokaklara çekiyor.

Su seviyesi yükseldi, sandallar yollara çıktı
Su seviyesi yükseldi, sandallar yollara çıktı - Foto Galeri

06 Nisan 2018 09:41

Marmara'nın en büyük gölleri arasında bulunan Ulubat Gölü'nün su seviyesi çevre barajlardan da gelen su ile birlikte yükseldi. Uluabat Gölü kıyısında küçük bir yarımadada kurulan ve tarihi Roma dönemine kadar uzanan Gölyazı Mahalle sakinleri, su seviyesinin yükselmesiyle kayıklarını sokak aralarına çekiyor. Yükselen göl seviyesiyle birlikte yarımada üzerine kurulu olan mahallenin çevresindeki araçların ve yayaların kullandığı yollar tamamen sular altında kaldı. 

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla suların yavaş yavaş çekileceğini belirten Ahmet Başak, “Her sene bunu yaşıyoruz. Biz artık alıştık. Gezi için gelen vatandaşlar ise şaşırıyor. Havaların ısınmasıyla göl suyu çekilecek daha sonra yolları araçlar ve vatandaşlar rahatlıkla kullanabilecek” dedi.  

Abdullah Çibir - Samet Doğru

 

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