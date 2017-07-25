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Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde, hastaneye gelen bir vatandaş iddiaya göre tartıştığı güvenlik görevlisine su dolu pet şişe fırlattı. Pet şişenin burnuna isabet etmesi sonucu kadın güvenliğin burnu kırıldı.

Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı

25 Temmuz 2017 08:09

Olay, gece saatlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye gelen 50 yaşındaki A.E. henüz bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi olan 22 yaşındaki Merve D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., elindeki su dolu pet şişeyi güvenlik görevlisine fırlattı. Pet şişenin burnuna isabet etmesi sonucu, Merve D.'nin burnu kırıldı.

Olayın yaşandığı sırada A.E, diğer güvenlik görevlilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Saldırgan A.E., durumun bildirilmesi üzerine hastaneye intikal eden polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, talihsiz genç kız ise hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık


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