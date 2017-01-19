Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Su sızıntısı nedeniyle kayan 12 katlı apartmanın yıkımına başlandı

Su sızıntısı nedeniyle kayan 12 katlı apartmanın yıkımına başlandı

Batman'ın Belde Mahallesi'nde yer altındaki su sızıntısı 12 katlı bir binanın 40 santim kaymasına neden oldu. Belediye tarafından boşaltılan ve yıkım kararı çıkarılan binanın yıkım işlemine başlandı.

Su sızıntısı nedeniyle kayan 12 katlı apartmanın yıkımına başlandı

19 Ocak 2017 16:22

 Yaklaşık 3 ay önce Belde Mahallesi'nde bulunan 12 katlı 28 daireli Babil Apartmanı altında toprak kayması sonucu büyük bir çukur oluştu. Oluşan çukur nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi. Bina yakınında sızan bir suyu fark eden mahalleliler durumu Batman Belediyesi'ne haber verdi. Belediye ekiplerinin yaptığı kazılarda suyun ana su şebekesinden sızdığı anlaşıldı. Tahliye edilerek mühürlenen ve daha sonra yıkım kararı çıkarılan 12 katlı binanın yıkım işlemi için çalışmalar başlandı.

Vinç yardımı ile 12 katlı binaya çıkarılan küçük bir iş makinesi ile binanın teras katından yıkım çalışmaları başladı. Yıkımı gerçekleştiren işçiler binanın riskli olduğundan bir iş makinesiyle çalışmak zorunda olduklarını ve bu işlemin 3-4 ay sürebileceğini söyledi. 

Osman Arslan
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!