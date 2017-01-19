Yaklaşık 3 ay önce Belde Mahallesi'nde bulunan 12 katlı 28 daireli Babil Apartmanı altında toprak kayması sonucu büyük bir çukur oluştu. Oluşan çukur nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi. Bina yakınında sızan bir suyu fark eden mahalleliler durumu Batman Belediyesi'ne haber verdi. Belediye ekiplerinin yaptığı kazılarda suyun ana su şebekesinden sızdığı anlaşıldı. Tahliye edilerek mühürlenen ve daha sonra yıkım kararı çıkarılan 12 katlı binanın yıkım işlemi için çalışmalar başlandı.

Vinç yardımı ile 12 katlı binaya çıkarılan küçük bir iş makinesi ile binanın teras katından yıkım çalışmaları başladı. Yıkımı gerçekleştiren işçiler binanın riskli olduğundan bir iş makinesiyle çalışmak zorunda olduklarını ve bu işlemin 3-4 ay sürebileceğini söyledi.

Osman Arslan

