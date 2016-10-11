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Su sondajında gaz kaynağına ulaşıldı

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Köprüyolu köyünde bir evin bahçesinde yapılan su kuyusu sondajı sırasında 80 metre derinlikte henüz ne olduğu belirlenemeyen yanıcı bir gaz kaynağına ulaşıldı.

Su sondajında gaz kaynağına ulaşıldı

11 Ekim 2016 22:22
Su sondajında gaz kaynağına ulaşıldı - Tıkla İzle

Bulanık ilçesine ilçesine bağlı Köprüyolu köyünde ikamet eden M. Şerif Demir’e ait evin bahçesinde su aramak amacıyla gerçekleştirilen sondaj çalışması sırasında yaklaşık 80 metre derinlikte ne olduğu henüz belirlenemeyen bir gaz kaynağına ulaşıldı. Sondaj esnasında kaynak yapılırken alev alan gaz, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde alevler çıkmasına yol açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. 

Sondaj çalışmasını yürüten Erhan Doğar, “Sondaj çalışmasını yaparken tam 80 metre derinliğe ulaştığımızda etrafa hafif gaz kokuları geliyordu. Bizde önemsemedik. Sondaj esnasında kaynak yaparken, kaynak kıvılcımlarıyla birlikte alev aldı. Bizde yetkililere haber verdik” dedi.
Yetkililer, olayla ilgili Ankara'dan ekiplerin gelmesinin beklendiğini belirtti.  

Galip Kılınç
 

Etiketler: su sondajı


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