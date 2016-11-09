Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçe müdürlüklerin su ürünleri personelleri tarafından yapılan bin 82 adet kontrol ve denetimlerde, getirilen düzenlemelere uymayan 29 kişi/işyerine toplam 21 bin 273 TL idari para cezası kararı uygulandığı belirtildi.

Denetimler tüm hassasiyetle devam edecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca, ”1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu yeni düzenlenen 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında boy, cins, tür, mevsim, zaman bakımından denetime tabi tutulmaktadır. Balıkçı barınakları, karaya çıkış noktaları, balıkçı tekneleri ve perakende satış yerlerinde yapılmakta olan denetimlerde aynı zamanda denizlerimizde ve iç sularımızda sürdürülebilir avcılığın sağlanabilmesi için balıkçılarımızla karşılıklı bilgilendirme ve değerlendirme çalışmaları da yapılmaktadır. 2016 yılı içinde İl ve İlçe Müdürlüklerimizin su ürünleri personelleri tarafından bin 82 adet kontrol ve denetim yapılmış, denetimler sonucu getirilen düzenlemelere uymayan 29 kişi/işyerine toplam 21 bin 273 TL idari para cezası kararı uygulanmıştır. 2016-2017 av sezonunun başlamasıyla denetimlerimiz artmış olup hassasiyetle devam edecektir” denildi.

Halil Dağ