Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Su ürünleri denetimlerinde 21 bin TL para cezası

Su ürünleri denetimlerinde 21 bin TL para cezası

Tekirdağ’da su ürünlerinde yapılan denetimlerde, düzenlemelere uymayan 29 işyerine 21 bin 273 TL idari para cezası kararı uygulandı.

Su ürünleri denetimlerinde 21 bin TL para cezası

09 Kasım 2016 10:01

Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçe müdürlüklerin su ürünleri personelleri tarafından yapılan bin 82 adet kontrol ve denetimlerde, getirilen düzenlemelere uymayan 29 kişi/işyerine toplam 21 bin 273 TL idari para cezası kararı uygulandığı belirtildi.

Denetimler tüm hassasiyetle devam edecek
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca, ”1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu yeni düzenlenen 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında boy, cins, tür, mevsim, zaman bakımından denetime tabi tutulmaktadır. Balıkçı barınakları, karaya çıkış noktaları, balıkçı tekneleri ve perakende satış yerlerinde yapılmakta olan denetimlerde aynı zamanda denizlerimizde ve iç sularımızda sürdürülebilir avcılığın sağlanabilmesi için balıkçılarımızla karşılıklı bilgilendirme ve değerlendirme çalışmaları da yapılmaktadır. 2016 yılı içinde İl ve İlçe Müdürlüklerimizin su ürünleri personelleri tarafından bin 82 adet kontrol ve denetim yapılmış, denetimler sonucu getirilen düzenlemelere uymayan 29 kişi/işyerine toplam 21 bin 273 TL idari para cezası kararı uygulanmıştır. 2016-2017 av sezonunun başlamasıyla denetimlerimiz artmış olup hassasiyetle devam edecektir” denildi. 

Halil Dağ

Etiketler: denetim, su ürünleri, tekirdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!