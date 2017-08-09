Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar

Su ve besinlerin tüm dünyada enfeksiyonlara maruziyet açısından en büyük kaynaklar olduğunu ifade eden Dr. Evren bilgilendirici açıklamasında şunları kaydetti:

“İnsanın dışındaki herşey onun çevresidir. Kişinin soluduğu hava, içtiği su,yaşadığı bölge, iklim, sosyal ve kültürel çevresi az ya da çok sağlığını etkiler. Çevre bir yaşamı sağlama ve sürdürme sistemidir. Su ve yiyecek bu sistemin en önemli ögelerini oluşturur.

Su ile bulaşan hastalıklar

Su ile bulaşan hastalıkları dört kategoride inceleyebileceğimiz ifade eden Dr. Emine Ünal Evren, "Kişisel hijyen için kullanılan suyun yetersiz ve kirli olması; tifo, kolera, amipli ve basilli dizanteri gibi enfeksiyöz ishaller, hepatit A ve E. Kişiden kişiye doğrudan temas ile bulaşan ve su eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar; cilt, göz enfeksiyonları, uyuz, lekeli humma gibi pireler tarafından taşınan hastalıklar. Özellikle durgun sularda yaşayan mikroorganizmalarla bulaşan hastalıklar; klima hastalığı olarak da bilinen lejyoner hastalığı. Suda üreyen sinek ,böcek gibi vektörlerle yayılan hastalıklar; sıtma gibi" ifadelerini kullandı.

"Bakteriler bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilir"

"Bunların dışında birçok mikroorganizma rekreasyon alanlarındaki sularla bulaşabilir. Özellikle yaz aylarında kontamine havuzlardan bulaşan ‘’ yüzücü kulağı’’ olarak da tanımlanan dış kulak yolu enfeksiyonu buna örnektir" diyen Dr. Evren şunları kaydetti:

“Besinler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bir arada değerlendirildiğinde tüm dünyada enfeksiyonlara maruziyet açısından en büyük kaynaktır. Besin kaynaklı hastalıklardan patojen mikroorganizmalar ve toksinleri sorumludur. Birçok yiyecek, özellikle de sebze meyveler sıklıkla bakterilerle kontaminedir. Bu bakteriler sağlıklı kişiler için önemli bir sorun oluşturmazken bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açar. Tifo, kolera ,dizanteri ve bulaşıcı sarılık etkenlerinden hepatit A yiyeceklerle bulaşan hastalıklardan bazılarıdır. Bunların dışında, iyi pişmemiş süt ve süt ürünleri tüketilmesi ile bulaşan malta humması ( bruselloz), yüksek ateş, gece terlemesi ve eklem ağrıları ile seyreden ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. İyi pişmemiş etlerle bulaşan bir parazit hastalığı olan Toksoplazmoz da özellikle gebeliği komplike edip düşük ve konjenital anomalilere sebep olabilmesi açısından önemlidir.Su ve besin kaynaklı enfeksiyonlardan korunmada, yiyeceklerin iyi pişirilmesi, saklama koşullarına uyulması, çiğ sebze ve meyvelerin iyi yıkanması ve su kaynaklarının hijyen kurallarına uygun yönetilmesi gereklidir."