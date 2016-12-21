Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen O.Ç.'yi (21) takibe aldı. O.Ç.'nin evinin su sayıcı ve elektrik panosunda yapılan aramada 4 paket esrar ele geçti. Evde yapılan aramada bir paket esrar daha ele geçen O.Ç., önceki gün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili aranan O.Ç.'nin kardeşi E.Ç. (19) de Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan E.Ç., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay



