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Su yosunundan mazot ürettiler

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki fen bilgisi öğretmeni, öğrencileri ile birlikte yaptıkları çalışmada su yosunundan mazot üretti. Üretilen biodizel yakıt dizel araçlarda kullanılabiliyor.

Su yosunundan mazot ürettiler

06 Mayıs 2018 10:41

Kadirli ilçesinde görev yapan fen bilgisi öğretmenleri Abdullah Tabur ve Merve Çeri, 4 lise öğrencisiyle bir süredir üzerinde çalıştıkları proje sonunda su yosunundan mazot üretmeyi başardı. Rengi, kokusu, yanma derecesi ile normal mazottan hiçbir farkı olmayan biodizel yakıt dizel motorlu araçlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.


1 litre maliyetinin yaklaşık 2 TL olduğunu belirten öğretmen Abdullah Tabur, “Su yosunları bol miktarda yağ ve şeker depolar. Su yosunları denizlerde, derelerde ve yapay havuzlarda üretilebilir. Bakterilerin yardımıyla su yosunu parçalandığı zaman yağ ve glikoz açığa çıkar. Açığa çıkan yağ kullanılarak biodizel üretilir. Yağ alınır, metil alkol ile karıştırılır ve bu sayede mazotun yerine kullanılabilecek biodizel yakıt üretilir. Biz de bunu başardık. Başta traktör, tarım araçları ve dizel motorlu araçlarda bu ürettiğimiz yakıt rahatlıkla kullanılabilir” dedi.
Projenin diğer ortağı öğretmen Merve Çeri ise, “Mazot yandığı zaman başta karbondioksit olmak üzere çeşitli gazlar ortaya çıkar. Bu gazlar çevreye zarar verir. Asit yağmurlarına ve küresel ısınmaya neden olur. Biodizel bitkisel bir yakıt olduğu için yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Çevreye zarar vermez. Bu yakıt çevre dostu bir yakıttır” diye konuştu.  

Selçuk Şavran
 

Etiketler: mazot, yosun

 

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