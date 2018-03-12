Diğer
Kategoriler

Su yüklü kamyonet otoparktaki araçların üzerine devrildi

Esenler’de virajı alamayan su yüklü kamyonet otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi. Kazada bir kişi yaralanırken, otoparkta bulunan 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Su yüklü kamyonet otoparktaki araçların üzerine devrildi

12 Mart 2018 15:47
Kamyonetin araçların üzerine devrilme anı kamerada - Tıkla İzle

Kaza, otogar yolu Esenler girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 NN 946 plakalı su yüklü kamyonetin sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Kamyonet bariyerlere vurduktan sonra hemen yol kenarında bulunan otoparktaki araçların üzerine de devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun süre uğraştı. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada şans eseri başka kimse yara almazken, otoparkta bulunan 5 araç hasar gördü. 

Kaza esnasında olay yerine aracını park eden ve kazadan son anda kurtulan Hasbi Şentürk, “Araçtan çıktım kamyon çarptı. Saniyelerle kurtuldum, ben kendi heyecanımdan yaralıya bakamadım” dedi.
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.  

Volkan Kayalar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç