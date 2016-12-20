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Sualtı komandosu gibi eğitim alarak uluslararası kamu güvenliği dalış sertifikası aldılar

Sualtı arama kurtarma konusunda, hızlı su kurtarma konusunda, dağ ve kentsel afetlerde AFAD İl Müdürlüğüyle birlikte ortaklaşa arama kurtarma hizmetlerini yürüten ve Kayseri’deki AFAD İl Müdürlüğüyle protokolü olan tek arama kurtarma derneği olan Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü, eğitimleri tamamlayıp Türkiye’nin ilk kamu güvenliği dalış ekibi oldu.

Sualtı komandosu gibi eğitim alarak uluslararası kamu güvenliği dalış sertifikası aldılar

20 Aralık 2016 11:54

1996 yılında Türkuaz Doğa Sporları Merkezi olarak kurulan dernek, daha sonra ihtiyaçların doğmasıyla birlikte arama-kurtarma işine de başladı. Sualtı arama-kurtarma, dağ ve kentsel afetlerde AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü, gönüllülük esas alınarak ekip halinde Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu’da hizmetlerine devam ediyor. AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Kamu Güvenliği Dalış Eğitimi verildi. Bir haftalık eğitimden geçen ekip, aldıkları sertifika ile Türkiye’nin ilk kamu güvenliği dalış ekibi oldu. Böylelikle su altındaki kurtarma çalışmaları Türkiye’de ilk defa uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak. Eğitimleri veren Teknik Dalış Eğitmen Eğitmeni Hüseyin Yelis, “Kayseri’de bulunmamın nedeni Mehmet Aktaş hocamızın ekibiyle beraber kamu güvenlik dalış üzerine çalışmalarımız var. Yapmış olduğumuz son 5 günlük dalış içerisinde büyük bir başarı elde ettik. Tek amacımız Kayseri’de olan vakalarda daha iyi hizmet vermek. Sayın Mehmet hocamla beraber Türkiye’nin geneline kurs vermek ve bu konuda insanları bilinçlendirmek” dedi.

“Sualtı komandoları gibi çalışıyorlar”
Ekibin en ağır testlerden geçtiğini kaydeden Yelis, “Bizim kamu güvenlik dalış testleri dünya üzerinde sualtı konusunda en ağır testlerdir. Arkadaşlar bir sualtı komandoları gibi çalışıyor. Bütün vakalarda çok zor şartlar altında olduğu için hayatı idame şeklinde devam ediyor” diye konuştu.
Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Başkanı Mehmet Eskitaş, alınan sertifikalarla birlikte sualtı arama kurtarma işini dünya standartlarında yapılacağını ifade ederek, “Daha önce hazırlamış olduğumuz ve görev yapan sualtı arama kurtarma ekibimizin uluslar arası standartlara geçmesi ve dünyadaki sualtı arama-kurtarma literatürü içerisinde neler yapılabildiğinin incelenmesi ve bunun ekibe uygulanması ile ilgili eğitim kapsamında buradayız. Bu sertifikalardan sonra sualtı arama-kurtarma işini Kayseri’de dünya standartlarında yapacağız. Arkadaşlarımız eğitim aldılar, birbirinden kıymetli eğitmenlerimiz burada. Bununla birlikte Kayseri UTRtek Kamu Güvenliği Dalış İç Anadolu Ofisi olarak bütün eğitimlerimiz dünya standartlarında ve arama kurtarmalarımız da dünya standartlarında yapılacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin ilk kamu güvenliği dalış ekibi”
Türkiye’de ilk ekip olduklarının altını çizen Eskitaş, “Uluslararası standartlarda kamu güvenliği dalışı olarak Türkiye’de gönüllü olarak teşkil edilmiş hiç ekip yok. İlk ekip olarak Kayseri’de kamu güvenliği dalış eğitimini tamamlayıp Türkiye’nin ilk kamu güvenliği dalış ekibi olarak görevlerine başlayacaklar” dedi.
Kamu Güvenliği Dalış Eğitimini başarı ile tamamlayan ve uluslararası standartlar da belge almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından verildi.

Turan Bulut 

 


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