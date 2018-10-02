Şuan saat kaç? Yaz saatine geçilecek mi? Saatler geri alınacak mı? (2018 saatler ne zaman alınacak?)

Şuan saat kaç? Yaz saati- kış saatine geçilecek mi? Saatler geri alınacak mı? (2018 saatler ne zaman alınacak?) Artık kış zamanlarına girdiğimizden itibaren herkesin merakla beklediği bir soru ise saatlerin geri alınıp alınmayacağı oldu. Tüm vatandaşlar internetlerden saatlerin durumu merak ediyordu. Ve resmi gazeteden yaz saati ile ilgili açıklama geldi. Herkesin merakla beklediği haberlerden biri de saatlerin geri alınıp alınmayacağı oldu. İşte 2018 saatleri ne zaman alınacak ile ilgili tüm bilgiler...

2018 SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

TÜRKİYE ARTIK GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra'nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT'den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER

Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.

Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda

Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen

Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan

Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün