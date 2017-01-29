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Suat Kaya, polise ifade verdi

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, Tokatspor maçı sonrası görevli polislere küfür ettiği iddiasıyla karakolda ifade verdi.

Suat Kaya, polise ifade verdi

29 Ocak 2017 19:41

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, kendi sahasında Menemen Belediyespor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası soyunma odasına giden Menemen Belediyesporlu futbolcular ile Tokatsporlu taraftar arasında sözlü tartışma çıktı. Bu arada yaşanan gerginliğe müdahale eden polisle iddiaya göre teknik direktör Suat Kaya tartıştı. Maçta görevli polislere küfür ettiği ileri sürülen Kaya, yapılan şikayet sonrası polis merkezinde götürüldü. Yaklaşık bir saat karakolda ifade veren Suat Kaya, kulüp yöneticileri ile stadyum önünde bekleyen otobüsü bindi. Kaya basın mensuplarının sorularına "İyi akşamlar, hayır hayır" şeklinde cevap verdi. 

Nurhan İçmez


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