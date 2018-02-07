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Şubat ayında bahar havası

Van'da geçtiğimiz günlerde aşırı soğuklar nedeniyle birçok akarsu ve gölet donarken, son bir haftadır yaşanan bahar havası ise vatandaşın yüzünü güldürdü.

Şubat ayında bahar havası

07 Şubat 2018 10:29

Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar yükseldiği Van'da, güneşi gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kimi vatandaşlar parklara ve bahçelere akın ederken, kimi vatandaşlar ise sokak aralarındaki kahvehanelerin önünde çay içmenin keyfini çıkardı. Ahmed-i Hani Parkı’nda güneşin ve sıcak havanın keyfini sohbet edip çay içerek çıkaran vatandaşlar, “Uzun süreden beri evlere mahkum olmuştuk. Şimdi açık havada güneşi fırsat bilerek bir yandan çaylarımızı yudumluyor, bir yandan da sohbet etmenin keyfini çıkarıyoruz. Uzun zamandır böyle bir mevsim yaşamamıştık. Umarız kuraklık olmaz” dediler.

Meteoroloji yetkilileri ise, 7 derece olan sıcaklığın hafta içerisinde devam edeceğini belirterek, gece en düşük sıcaklığın ise eksi bir ila eksi 2 derece arasında seyredeceğini söylediler. Hafta boyunca yağış beklemediklerini ifade eden yetkililer, cumartesi akşamı hafif yağış beklediklerini sözlerine eklediler. 

Atilla İdiz
 

 

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