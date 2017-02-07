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Şubat ayında deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, şubat ayında sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler soluğu plajlarda aldı.

Şubat ayında deniz keyfi

07 Şubat 2017 16:44

İlçede hava sıcaklığının 18 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü öğle saatlerinde, dünyaca ünlü Damlataş Plajı'nda denize giren ve güneşlenen yerli ve yabancı turistler, renkli görüntüler oluşturdu. Bazı turistler şubat ayında denize girmenin keyfini yaşarken bazıları da şezlonglarda ve kumsalda güneşlenmeyi ve balık avlamayı tercih etti. Kleopatra ve Keykubat plajlarında da güneşli havayı değerlendirenler yürüyüş yaptı.

"Rus turistler en çok tercih edecekleri yer Alanya olacak"

Rusya'dan eşi ile tatil için ilçeye gelen Rus kadın turist Irina Loktionova, Alanya’yı çok beğendiğini ve ilk tatil için Alanya’ya geldiğin söyledi. Tatil için yaz ve kış mevsimlerinde tercihinin Alanya olduğunu aktaran Loktionova, "Herkesin arayıp bulmadığı bir şehir ve burada çok ilginç ve güzel şeyler bulabilirsiniz. Alanya kültür şehri olmasının yanı sıra güneş, kum ve denizin bir arada olduğu çok güzel tatil şehri. Ben düşüncemi söylüyorum. Rus turistler en çok tercih edecekleri yer Alanya olacak" dedi.

"Alanya’da yaşamaları için daire satın aldılar"

Alanya’da meyve ve sebzelerin de çok güzel ve lezzet olduğu söyleyen Loktionova, "Ben buraya eşim ve oğlumla geliyorum. Eşim futbolcu ve ne zaman tatille çıkmak istersek Alanya’da oluyoruz. Hatta ve hatta benim annem ile babam tamamen Alanya’da yaşamaları için daire satın aldılar. Bu yüzden biz sadece tatil için değil her fırsatta Alanya’yı tercih ediyoruz" diye konuştu.

"Alanya bulunmaz bir şehir"

Roman Loktionov ise Alanya’nın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Alanya'da yaşayan vatandaşların sıcakkanlı, yardımsever ve Rus halkına çok saygı duyduklarını belirten Loktionov, "Burada 7’den 70’e bütün halk turistlerle iç içe ve yardımcı oluyor. Benim eşimin babasının da Alanya’da evi var. Biz zaten sürekli buraya geliyoruz. Ben futbolcuyum ve tatil için tercihim hep Alanya oluyor. Kısacası söylemek istediğim şey. Rus turistler eminim tatil için Alanya’yı tercih edecekler. Çocuklarımız için burada planlanmış güzel eğlence merkezi çok sayıda var. Aile olarak tatil yapmak için Alanya bulunmaz bir şehir" ifadelerini kaydetti.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın salı günü yerini yağışa bırakacağını, ardından hafta sonuna kadar tekrar güneşli olacağını bildirdi. 

Erdal Anak - Rıza Yanık
 


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