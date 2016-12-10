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Şubat ayında Guangzhou'da düzenlenecek 2017 Uluslararası Tabela ve LED Fuarı'nda, Fine Pitch LED ekranları sergilenecek

Çin'in en büyük reklamcılık ve LED fuarı 2017 Uluslararası Tabela ve LED Fuarı (ISLE), 15-18 Şubat tarihleri arasında Canton Fuar Kompleksi B alanında gerçekleştirilecek.Fuarda LED ekran ve LED aydınlatma kapsamında Fine pitch (ince adımlı) LED ekran ürünler sergilenecek.


10 Aralık 2016 17:31

DLP (dijital ışık işleme) ve LCD (sıvı kristal ekran) ürünleriyle karşılaştırıldığında daha yüksek parlaklık seviyesi, daha iyi birleştirme etkisi ve daha düşük maliyet sağlayan P2.5 iç mekan LED ekranlarını da içerecek şekilde "fine pitch" LED ekran, dünyadaki en gelişmiş LED ekran teknolojisi.

ISLE Direktörü Lee Yingjie şu ifadeleri dile getirdi: ''Yarı-iletken üretimdeki ve çip teknolojisindeki gelişmeler sayesinde paket bileşen maliyetinde ve boyutta düşüş sağlanarak piksel aralığı azaltılacak, çözünürlük geliştirilecektir ve bu sayede fine pitch LED daha avantajlı bir hale gelecek. Fine pitch LED ekran, reklam araçları, spor stadyumları, sahne arkası ve belediye mühendisliği işleri gibi üst düzey ticari kapsamda uygulanmaktadır ve gelecekte büyük bir potansiyele sahiptir. Konferans merkezleri, oteller ve kamusal alan güvenliği gibi çok daha fazla alanın kapsama dahil edilmesi öngörülmektedir. Daha fazla ticari fırsat sağlaması ve endüstriyel ilerlemeyi görebilme fırsatı sunması açısından ISLE'nin sanayi katılımcılarına daha fazla ilham vermesini dileriz."

Çoğu fine pitch LED ekran, ekranın piksel birimlerini, renk gösterimi ve resim bütünlüğünü kontrol eden piksel seviyesinde kontrol teknolojisinden faydalanmakta ve bu sayede daha iyi uzun süreli görüntüleme deneyimi sunmakta ve ortalama kullanım süresini de arttırmakta. 

Etiketler: led fuarı


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