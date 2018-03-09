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Şubatta en fazla euro kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayında finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,85 oranıyla euro’da gerçekleşti.

Şubatta en fazla euro kazandırdı

09 Mart 2018 11:01

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,43, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,74, külçe altın yüzde 2,35, dolar yüzde 2,39 ve BİST 100 endeksi yüzde 3,07 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,48 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0,46, dolar yüzde 0,50 ve BİST 100 endeksi yüzde 1,19 oranında yatırımcısına kaybettirdi. 

BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,20 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,07 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 

Altı aylık değerlendirmeye göre euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,51 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,63 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,65 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,41 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.  

Etiketler: euro, TÜİK

 

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