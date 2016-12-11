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Şubat'ta öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şubat’ta atama olup olmayacağına ilişkin, “Tek başıma benim vereceğim bir karar değil” dedi.

Şubatta öğretmen ataması olacak mı?

11 Aralık 2016 21:42

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na başvuru yapan öğrenci sayısının 408 bin 457 olduğunu belirterek, “Yerleşen öğrenci sayısı 318 bin 833, yüzde 73 yerleşme oranı. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz kapasite 553 bin. Önümüzdeki yaz dönemi içerisinde kapasite 650 bini geçecek” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ise lisansı iptal edilen öğretmenlere ilişkin olarak, “Eğer herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı yoksa, lisansı iptal edilmiş öğretmenlerin lisans hakkı verilecektir” şeklinde konuştu.

Şubat’ta atamaya ilişkin soruya Yılmaz, “Tek başıma benim vereceğim bir karar değil. Başbakanımızın, Maliye Bakanımızın, Devlet Personel Başkanlığı’na gelecek ve Türkiye’nin öğretmene ihtiyacı var, polise, hakime, doktora ihtiyacı var. Şubat’ta Milli Eğitim Bakanı atama olacağını söylemedi, siz öyle çıkarın” dedi.

Etiketler: İsmet Yılmaz, milli eğitim bakanı


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