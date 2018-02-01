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Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı

Adana'da hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak, tehdit, basit yaralama gibi 8 ayrı suçtan 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezası alan firari hükümlü Adana kebabı yerken polis tarafından yakalandı.

Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı

01 Şubat 2018 09:08
Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aralarında Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye illerinde "gece kıyafet değiştirerek hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, tehdit, basit yaralama" gibi 8 suçtan toplam 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan Kaplan Gezici'nin (45) Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Polis, firari hükümlünün, Adana kebabı yemek için mahallede bir kebapçıya gittiğini belirleyince operasyon düzenledi. Kebap yiyen Gezici, polisi fark edince kaçmak istedi. Polis, firari hükümlüyü kısa süren kovalamanın ardından yakaladı.
Emniyete getirilen hükümlünün, "Beni nasıl yakaladınız, ilk kez saklandığım yerden çıkıp çok sevdiğim Adana kebabını yiyecektim" dediği öğrenildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, Adana kebap

 

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