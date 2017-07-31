Diğer
Kategoriler

Suç makinesi, böyle yakalandı

Bursa’da çeşitli suçlardan aranan bir kişi, silah imalatı yaptığı evde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Suç makinesi, böyle yakalandı

31 Temmuz 2017 18:44

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 25 yaşındaki Y.K.’nın Kocanaip Mahallesi’nde olduğu ihbarını alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Evin etrafında tertibat alan ekipler, içeri girdiklerinde, şahsın yatak odasında elinde tabancayla beklediğini gördü. Polislere tabancayı doğrultan Y.K. etkisiz hale getirildi.

Evde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 3 tüfek, 1 pala, 1 işkence topuzu ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Y.K. ekipler tarafından gözaltına alınırken, gerekli tahkikat devam ediyor. 

Etiketler: suç makinesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!