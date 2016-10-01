Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'da 1 ay içinde yolda yürürken bir çocuğun, elektrikli bisikletle giderken bir kadının elindeki cep telefonu olmak üzere 7 kişinin cep telefonu ve 2 bin lirası kapkaç ve yankesicilik yöntemiyle çalındı. Mağdurlar polise gelerek şikayette bulunup eşkal verdi. Polis bu eşkal doğrultusunda robot resim çizdirerek güven tim ekiplerine verip zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Güven tim ekipleri Seyhan ilçesinde görev aldıkları sırada hırsıza benzeyen bir eşkal gördü. Bunun üzerine zanlı durdurulup gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlıyı müştekiler teşhis ederken şahsın isminin Mehmet T. (36) olduğunu belirlendi. Ayrıca zanlının bir restorana arkadaşıyla birlikte bir kadının çantasından cep telefonunu çalarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerden zanlı teşhis edildi. Zanlı 7 ayrı kişinin cep telefonunu ve 2 bin lirasını çalmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe

