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Suç makinesi ile cezaevi firarisi kadınlar tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan kadın ile cezaevi firarisi başka bir kadın yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç makinesi ile cezaevi firarisi kadınlar tutuklandı

11 Kasım 2016 22:58

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2008 yılından bu yana büyü bozma bahanesi ile farklı türdeki dolandırıcılık olaylarından dolayı aranan Necla Y., yakayı ele verdi. Edinilen bilgilere göre, 25 Ekim 2016 tarihinde alışverişten çıkan bir kadına, “sana büyü yapılmış, gel bir falına bakayım” diyerek, önce 100 lirasını alan, daha sonra ise yüzüğünü alıp kaçan Necla Y., İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Necla Y.’nin 2008, 2012, 2013 ve 2016 yıllarında işlediği 11 ayrı dolandırıcılık suçundan dolayı arandığı bildirildi. Öte yandan, izinli olarak çıktığı Yenişehir cezaevine bir daha dönmeyen kadın zanlı, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgilere göre, cezaevi firarisi kadın M.İ., emniyet ekiplerinin hırsızlık ihbarı üzerine gittikleri pazaryerinde yakalandı. Pazaryerinde hırsızlık olduğu ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, pazaryerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına aldıkları M.İ.’nin GBT sorgulamasında, cezaevi firarisi olduğunu belirlediler.

Emniyet Müdürlüğüne gerekli işlemleri tamamlanan kadınlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yenişehir Cezaevine gönderildiler. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, Cezaevi firarisi, suç makinesi


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