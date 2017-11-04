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Suç makinesi jandarmadan kaçamadı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla 10 farklı suç kaydıyla ülke genelinde aranan şüpheli yakaladı.

Suç makinesi jandarmadan kaçamadı

04 Kasım 2017 19:55

Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 10 ayrı suçtan aranan İ.D. adlı şahsın Çorlu’nun Yenice Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri evi de şüpheliyi de izlemeye aldı. Telefon dolandırıcılığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, açık cezaevinden firar, yaralama gibi toplamda 10 ayrı suçtan aranan zanlı jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Serdar Şahin
 

Etiketler: çorlu, tekirdağ

 

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