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Suç makinesi kadın yakalandı

Suç makinesi kadın yakalandı
Suç makinesi kadın yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapılan operasyonda hakkında 20 ayrı dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında 20 ayrı dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan arama kararı bulunan Sinem Ö. (26) yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Ayrıca ekipler, operasyon kapsamında 'Yakın akrabayı öldürme' suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Dursun G.'yi de yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.  

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