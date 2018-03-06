Suç makinesi, polis operasyonuyla yakalandı

Gaziantep'te değişik tarihlerde meydana gelen çeşitli yağma suçlarının firari şüphelisi ve 7 ayrı suçtan aranması bulunan A.D. isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla, Şüpheli şahıs üzerinde bulunan tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan A.D.'nin, 4 adet silahlı yağma ve silah zoruyla senet imzalatma, 5 adet ikamet ve oto kurşunlama, silahlı tehdit, 3 adet kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2 adet parada sahtecilik, 2 adet kasten yaralama, 1 adet hırsızlık ve 1 adet görevli memura silahlı mukavemet suçlarından arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada, 1 adet gerçek tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kısa dipçikli av tüfeği, 1 adet namlu kısmı açık tabanca ve şarjörü, 8 adet av tüfeği fişeği, 35 adet tabanca mermisi, 260 adet çeşitli ebatta tarihi metal para (sikke), küçük heykel tarihi eser, 1 adet deri üzerine Arapça yazılı ayet parçası tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yapılan adli işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.