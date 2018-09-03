Suç makinesi yakalandı...

Edinilen bilgilere göre, 27 Temmuz'da Gebze ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerine giren hırsız, içeride bulunan çelik kasa içerisinden 7 bin 500 TL ile 5 adet çek çaldı. Yine aynı gece Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerine giren şahıs, içeriden 1 adet cep telefonu, bir araca ait ait yedek anahtar ve 70 bin TL değerinde çek ve senet çaldı. Yaşanan hırsızlık olaylarından 2 gün sonra Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren PTT'den ise çelik kasa içerisinden bir miktar para çalındı. Müştekilerin şikayetleri üzerine harekete geçen polis, kamera görüntülerinden 3 ayrı adresteki hırsızlık olayının gerçekleştirilmesinde aynı aracın kullanıldığını tespit etti. Yapılan saha ve istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerden birinin cezaevi aracından firar eden hükümlü İsmet Y. olduğu tespit edildi.

Polis, Darıca ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonla İsmet Y.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada çalıntı bir tabanca ele geçirildi. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın daha önce Mollafenari Ovacık Mahallesi’nde M.G.'ye ait park halindeki araçtan tabanca, 21 Temmuz'da Balçık Mahallesi’ndeki bir iş yerinden 2 adet 2018 üretimi lüks otomobil, Pelitli Mahallesi’ndeki bir iş yerinden 2 adet lüks otomobili çaldığı ve Tepeören Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. İsmet Y.'nin ayrıca İstanbul’da 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirtildi. 22 ayrı mahkemeden 29 yıl 2 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakan Öztürk