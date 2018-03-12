Suç makinesine 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Şehmus Akkurt'un Ova Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler hemen eve baskın düzenledi. Yapılan baskında hükümlü kaçmak isterken yakalandı. Emniyete getirilerek yapılan sorgulamada hükümlünün 6 ayrı hırsızlık olayı ve mala zarar vermeden 24 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe