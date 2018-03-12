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Suç makinesine 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası

Adana'da 6 ayrı hırsızlık olayı ve mala zarar verme suçlarından 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Suç makinesine 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası

12 Mart 2018 10:10

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Şehmus Akkurt'un Ova Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler hemen eve baskın düzenledi. Yapılan baskında hükümlü kaçmak isterken yakalandı. Emniyete getirilerek yapılan sorgulamada hükümlünün 6 ayrı hırsızlık olayı ve mala zarar vermeden 24 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.  

Fatih Keçe

Etiketler: adana, hapis cezası, suç makinesi

 

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