Suç oranını düşürmek isteyen muhtarlar, futbol turnuvası düzenledi

Kastamonu’da son aylarda artan suç oranlarının önüne geçmek ve mahallelerinde ikamet eden çocukların birbirleriyle kaynaşması için mahalle muhtarları bir proje geliştirdi. 8 mahalle muhtarı bir araya gelerek 2001-2007 doğumlu çocuklar arasında futbol turnuvası düzenlenmesine karar verdi. Kastamonu Belediye Başkanlığının da destek verdiği Mahalleler Arası Futbol Turnuvasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı turnuvada çocuklar, hem kötü alışkanlıklarından uzak dururken hem de birbirleriyle kaynaşarak güzel bir ortam oluşturuldu. Büyük heyecana da sahne olan futbol turnuvasında top koşturan çocuklar, birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele etti. Çocukların bu mücadelesine destek vermek ve mahalle muhtarlarını tebrik etmek için Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ta turnuvanın düzenlendiği Hasan Doğan Spor Tesislerini ziyaret etti. Tesis ziyaretinde mahalle muhtarlarıyla ve çocuklarla sohbet eden Başkan Babaş, çocukları tebrik ederek bir süre top oynayan çocukları izledi.

"Yapılacak en güzel etkinliği yaptılar"

Kentte spora büyük önem verdiklerini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Şuanda burada 8 mahallemiz bulunuyor. Bu 8 mahalle kendi arasında turnuva yapıp 1.'yi seçecekler. Baktığımız zaman turnuvada oynayan çokta iyi sporcularımız var. Buda şu demektir, Kastamonuspor’un alt yapısı burada demektir. Bunun için burada başarılı olan gençlerimizi izleyip, değerlendirerek Kastamonuspor’un alt yapısına kazandırmamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz. Bunun ilk adımı da buradan başlıyor. Ben, özellikle muhtarlarımıza böyle bir turnuvanın düzenlenmesinde öncü oldukları için teşekkür ediyorum. Yapılacak en güzel etkinliği yaptılar. Bizde Kastamonu Belediyesi olarak hep beraber en küçük biriminden en büyük birimine kadar sporsal faaliyetler olsun, kültürel faaliyetler olsun, sanatsal faaliyetler olsun her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

"Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak"

Mahalleler Arası Futbol Turnuvasında gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden İsmailbey Mahallesi Muhtarı Yücel Dibek ise, “Şuanda 8 mahallemiz katılıyor, ileride mahalle sayımız giderek çoğalacak. Bu turnuvayı daha da genişletmek, topluma yaymak, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gençlerimizi bu tür turnuvalar düzenleyerek spora yöneltmek istedik. Bu Kastamonu’da ya da iller arasında daha da yaygınlaşırsa çok daha güzel olur. İnşallah güzel olacak, etkinlik biraz daha yeni olduğu için eksikliklerimiz var. Gün geçtikçe daha da güzelleşir inşallah. Bunu başaracağız inşallah” şeklinde konuştu.

"Turnuva, suç oranlarını düşürmede başarılı olacak"

Turnuvaya yaklaşık 100 çocuğun katıldığını anlatan Dibek, “Mahallelerdeki suç oranlarını düşürmek, çocuklarımızı kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak için bu turnuvaların başarılı olacağını düşünüyorum. İnşallah bunun sonunu güzel getirebilirsek bizde mutlu olacağız. Turnuvamız 1 hafta sürecek. İlk başlangıcı biraz zor oldu, takımları ve mahallerimizi bir araya getirmek bizim için zor oldu. İnşallah bunu başaracağız. Çocuklarımızı, geleceğe daha güzel hazırlamak için biz elimizden geleni yapacağız mahalle muhtarları ve belediyemiz olarak” ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı güzel bir geleceğe hazırlamak için buradayız"

Mahalle Muhtarlıkları olarak Kastamonu Belediyesi ile birlikte 1 hafta süresince Mahalleler Arası Futbol Turnuvasını başlattıklarını söyleyen Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalem de, şunları kaydetti: “8 mahalle muhtarlığı olarak bizler, belediyemizle birlikte 1 hafta sürecek olan mahalleler arası futbol turnuvasını başlatmış bulunmaktayız. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklarından kurtulması için, bütün mahalle muhtarlarımızla birlikte hem mahalleler arasındaki gençlerimizin daha iyi tanışmasını sağlamak amacıyla böyle bir turnuvayı başlatmış bulunmaktayız. Hem de çocuklarımızı daha güzel bir geleceğe hazırlamak için buradayız. Şuanda 2001-2007 tarihleri arasında doğumlu çocuklar arasında turnuva gerçekleştiriyoruz. Genellikle 15-16 yaş grupları arasında çocuklarımız bulunuyor. Şuanda burada 100 civarında futbol oynayan gençlerimiz var”

Vedat Yunus İkizoğlu



