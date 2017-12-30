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Suç oranlarındaki artış vatandaşı tedirgin ediyor

Diyarbakır’da artan suç oranlarından dolayı vatandaş tedirginlik yaşıyor. Son dönemlerde üst üste yaşanan hırsızlık olaylarının yanı sıra kapkaç ve torbacıların artması vatandaşın kabusu oldu.

Suç oranlarındaki artış vatandaşı tedirgin ediyor

30 Aralık 2017 10:11

Diyarbakır’da son dönemde artan suç oranları vatandaşı tedirgin etmeye başladı. Özellikle Bağlar ilçesinde başta olmak üzere kent genelinde artan hırsızlık olaylarının yanı sıra kapkaç ve ara sokaklarda torbacıların türemesi vatandaşları gece evden çıkamaz hale getirdi. Eskiden kapılarını açık tuttuklarını ancak şimdi bir dakika bile evi boş bıraktığında hırsızların evlere dadandığını belirten vatandaşlar, akşamları ailelerini, çocuklarını yalnız bir yere göndermeye korktuklarını ifade etti.

“Hırsızlık, uyuşturucu, her şey var”

Mahallerinin sorunlarının çoğaldığını kaydeden 22 yıllık esnaf Yusuf Aslan, “Özellikle bu hırsızlık olaylarını anlatayım. Eskiden ceketimizi parka asardık 3-4 gün kalır kimse dokunmazdı 3-4 yıl evvel böyleydi. Şimdi dakika başı milletin evine, arabasına hırsız giriyor, ihtiyar maaşı alan yaşlılar yolda kapkaça uğruyor. Bir ikinci sorunumuz da Suriyeliler. Bağlar’ı allak bullak etmişler. Hırsızlığa, uyuşturucuya, her şey var. Bizim mahallede 3 sene evvele dönüp bakarsan şimdi ile kıyaslanamayacak kötü oldu. 22 senedir ben Diyarbakır’dayım benim evime kimse girmemişti bir hafta evvel cumartesi günü bir gün evde değildim hırsız girmiş eve allak bulak etmiş televizyonu da almış götürmüş. Bu insanlık namına Diyarbakır’a yakışmaz” dedi.

“Millet rahatsız, çevre rahat değil”

Bir diğer esnaf Lütfü Baydır ise, uyuşturucu, hırsızlık ve kapkaçın başını alıp gittiğini ifade etti. Baydır, şunları kaydetti: 

“Hırsızlık, uyuşturucu, kapkaç başını almış gidiyor. Millet rahatsız, çevre rahat değil. Suriyeliler zaten ortalığı bozmuş. Hepimiz bunların yüzünden hem işsiz kalmışız hem millet perişan. Dışarıda gezemiyoruz pek. Akşamları çıktığında aileni tek bırakamıyorsun başında olman lazım. Kapkaç olayı oldu. Ben gördüm. Burada pazar vardı vurdu kadının çantasını kaçırdı benim gözümün önünde. Güvenlik ne kadar olursa daha iyidir. Hepimizin ailesi var, hepsinin namusu var. Ne kadar güvenlik arttırılırsa daha iyidir.”

Diyarbakır'da sürekli olarak hırsızlık ve kapkaç olaylarının yaşanmasının yanı sıra ara sokaklara uyuşturucu satıcılarının da müptela olduğunu belirten vatandaşlar, bunların hepsinin gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklandığını söyledi. Vatandaşlar, Diyarbakır'a gelen yabancı bir turistin kapkaça uğramasının şehre vurulmuş en büyük darbe olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, böyle talihsiz bir olayı yaşayan turistin gittiği her yerde bu kenti kötülediğini belirterek, bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için hem vatandaşın hem de emniyetin el birliği ile ortak çalışması gerektiğini söyledi. 

Verilere göre, Diyarbakır'da günlük ortalama 70 ile 90 arasında hırsızlık, 15 ile 20 arasında ise kapkaç olayı yaşanıyor. Bunların yanı sıra ara sokaklarda bulunan metruk binalar ise uyuşturucu kullananların mekanı haline geldi.  

 

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