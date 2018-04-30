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Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Beyoğlu'nda yakalandı

Firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş, polis tarafından bir adamıyla beraber İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı.

Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Beyoğlunda yakalandı

30 Nisan 2018 15:34

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