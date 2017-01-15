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Suçluların korkulu rüyası 'Leon'

Adana Emniyet Müdürlüğünün özellikle kapkaç, hırsızlık, gasp yapan zanlılara karşı eğittiği "Leon" isimli kurt köpeği suçluların korkulu rüyası oldu.

Suçluların korkulu rüyası Leon

15 Ocak 2017 10:00
Suçluların korkulu rüyası 'Leon' - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü suçluları yakalamak için polislerin yanı sıra eğittiği köpeklerden de faydalanıyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polis memurları tarafından "Leon" isimli kurt köpeğine özellikle kapkaç, hırsızlık ve gasp yapanları yakalamak için eğitim veriliyor. Bu eğitimler sırasında senaryo gereği bir genç kızın çantasını çalan kapkaççıyı Leon anında yakalıyor. Leon'un engelleri aşarak kapkaççıyı yakalarken ve sonrasında verdiği mücadele izleyenleri büyüledi.  

Fatih Keçe
 

Etiketler: leon


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