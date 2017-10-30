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Suçüstü yakalanan dilenciden şok sözler: ‘Niye çalışalım? Dilenmek varken çalışılır mı?’

Niğde’de kucağında bebeği ile dilenirken Niğde Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalanan 19 yaşındaki Yeşim Ş., "Dilenmek varken çalışılır mı? Günlük 500, aylık 6 bin TL kazanıyoruz" dedi.

Suçüstü yakalanan dilenciden şok sözler: Niye çalışalım? Dilenmek varken çalışılır mı?

30 Ekim 2017 13:28
Suçüstü yakalanan dilenciden şok sözler: ‘Niye çalışalım? Dilenmek varken çalışılır mı?’ - Tıkla İzle

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda kucağında bebeğiyle birlikte dilenen bir kişi yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, çocuğuyla birlikte Niğde Belediyesi Zabıta Amirliği'ne götürüldü ve burada kimlik tespiti için Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kucağında bebeğiyle dilenen kişinin 19 yaşındaki Yeşim Ş. olduğunu belirledi.

Aksaray'dan Niğde'ye dilenmeye geldiğini söyleyen Yeşim Ş., gazetecilerin sorduğu sorulara, "Dilenmek bize daha kolay. Dilenmek varken çalışır mı? Niye çalışayım? Dilenmek kolay para kazanmak anlamına geliyor. Günlük 500, aylık 6 bin TL kazancımız oluyor" diye konuştu.

Gazetecilerin, 'Çocuğunuz üşümüyor mu bu soğukta?' diye sorması üzerine Yeşim Ş., "O üşümez, hayalettir o. Göçebe çocuğu o, hiç üşümez" diye cevap verdi.

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri 19 yaşındaki Yeşim Ş.’ye Kabahatler Kanunun 5326. maddesi gereği 109 lira para cezası kesti. 

Mücahit Bilgi

Etiketler: dilenci

 

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