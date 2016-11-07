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Suçüstü yakalanan hırsızlara meydan dayağı

İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde bir oto-halı yıkama dükkanına giren 2 hırsız, mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Kaçmaya çalıştıkları esnada mahalleli tarafından kıskıvrak yakalanan hırsızların yediği meydan dayağı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Suçüstü yakalanan hırsızlara meydan dayağı

07 Kasım 2016 09:22
Suçüstü yakalanan hırsızlara meydan dayağı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz 31 Ağustos Çarşamba günü saat 04.20 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kapüşonlu 2 hırsız, mahalledeki oto-halı yıkama dükkanına girdi. Daha önceden de hırsızlık olayının yaşandığı dükkana giren hırsızlar, iş yeri sahibi Yılmaz Yuvarlak’a ait dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlığın yaşandığı o esnada iş yerinden sesler geldiğini duyan mahalleli, eline sopa alarak dükkanın önüne geldi. Mahalleli tam dükkanın önüne geldiği sırada hırsızlardan biri, tırmanarak iş yerinden dışarıya çıktı.

Eli sopalı şahısları görünce neye uğradığını şaşırdılar
Vatandaşların diğer hırsıza da dışarıya çıkması yönünde bağırması sonrasında diğer hırsız da dışarıya çıktı. Karşılarında eli sopalı şahısları gören hırsızlar, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Diğer hırsız tam aşağıya inmişti ki, hırsızlardan biri koşarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine mahalleliden biri hırsızın peşinden koşarak onu yakaladı. Diğer vatandaş ise hırsızı kaçmaması için yakasından tutarak yola çekti.

Kaçmaya çalışan hırsızlara meydana dayağı
Bunun üzerine vatandaşlar, hırsızları cadde üzerine getirdi. Hırsızlar burada da vatandaşın elinden kurtulmak için kaçmaya çalıştı. Ancak tekrardan baltayı taşa vuran hırsızlar, bu sefer kendilerini yakalayan mahalleliden meydan dayağı yedi. Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen hırsızlar, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

“Hırsızlığa değil de yatmaya geldik demişler”
İş yeri sahibi Yılmaz Yuvarlak, “Gece saatlerinde tırmanarak içeriye giriyorlar. Yazıhanenin kapısında kilit olmadığı için içeriye giriyor. Ondan sonra komşularımız hırsızları yakalıyor. Sonra da beni çağırdılar bende geldim. Polise verdikleri ifadesinde, hırsızlığa değil yatmaya geldiklerini söylemişler. Dizüstü bilgisayarımı çalmışlardı, neyse ki ellerinden aldık. Durumu takip ettik, şikayetçi olduk bu ay da mahkemesi var” dedi. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: arnavutköy, hırsızlara meydan dayağı


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