Baskil ilçesinde 3 arkadaş tarafından yapıldığı tahmin edilen su bisikletini deneme aşamasında çekilen görüntüleri izleyenler, kahkaha atmaktan kendini alamıyor. Ön teker yerine ve kenarlarına bidonlar bağlanan bisiklete 3 arkadaştan birinin binerek su yüzeyinde gitmek için deneme yapma anları, sosyal medyada paylaşıldı. İlk 10 saat içinde binlerce tık alan görüntülerde bisikletle suda gitmeye çalışan kişi, bisikletle birlikte suya gömülüyor. 2017 yılının icadı adını verdikleri çalışmasını izleyen arkadaşlardan biri de gülmekten kendisini karın üzerine bırakıyor.

Halil İbrahim Varlı